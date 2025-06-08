Форвард Манчестер Юнайтед не планирует покидать клуб

Нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Хейлунд не планирует покидать клуб.

Напомним, что манкунианцы готовы продать датчанина, который не оправдал надежд руководства.

Считается, что Хейлунд является целью для ряда итальянских клубов, однако в основном речь идет об аренде. Сам же Хейлунд намерен остаться в Манчестер Юнайтед.

У меня контракт до 2030 года, поэтому я рассчитываю, что буду играть за Манчестер Юнайтед. Я с нетерпением жду летнего отпуска, а затем полностью посвящу себя будущему проекту. Я знаю, что чтение прессы мало чем будет мне полезно. Я знаю, как все обстоит на самом деле, и факты таковы, что у меня контракт с Манчестер Юнайтед до 2030 года. Я рассчитываю играть там, так что я просто готовлюсь к отпуску, а затем, надеюсь, к хорошей предсезонке

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