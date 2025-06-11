Лунин попал в заявку Реала на Клубный чемпионат мира
Мадридский Реал обнародовал заявку команды на предстоящий Клубный чемпионат мира-2025.
В список игроков, которые смогут принять участие в матчах турнира, попал украинский голкипер Андрей Лунин.
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Всего в заявке "сливочных" присутствуют 34 исполнителя.
📋 ¡Nuestra lista de jugadores inscritos para el Mundial de Clubes!@FIFACWC | #TakeItToTheWorld | #FIFACWC pic.twitter.com/W48Uua69wK— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2025
Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 14 июня по 13 июля.
Реал стартует на групповом этапе турнира 18 июня матчем против саудовского Аль-Хиляля. Также мадридская команда сыграет с мексиканской Пачукой 22 июня и австрийским Зальцбургом 27 июня.
Ранее Андрей Лунин прокомментировал трансферные слухи о себе.
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