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Футбол

Лунин попал в заявку Реала на Клубный чемпионат мира

Мадридцы объявили имена игроков, которые отправятся на турнир в США.
Сегодня, 20:10       Автор: Игорь Мищук
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Мадридский Реал обнародовал заявку команды на предстоящий Клубный чемпионат мира-2025.

В список игроков, которые смогут принять участие в матчах турнира, попал украинский голкипер Андрей Лунин.

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Всего в заявке "сливочных" присутствуют 34 исполнителя.

Напомним, что Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 14 июня по 13 июля.

Реал стартует на групповом этапе турнира 18 июня матчем против саудовского Аль-Хиляля. Также мадридская команда сыграет с мексиканской Пачукой 22 июня и австрийским Зальцбургом 27 июня.

Ранее Андрей Лунин прокомментировал трансферные слухи о себе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин Клубный чемпионат мира-2025

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