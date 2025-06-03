Лунин известил Реал о собственных карьерных планах

Украинец Андрей Лунин решил остаться в мадридском Реале. Вратарь заявил менеджменту намерения продолжить выступления за "сливочных", сообщает The Athletic.

Шаг кипера стал вынужденным. Ни Лунин, ни Реал не получили конкретных предложений о трансфере. В то же время окружение украинского стража ворот убеждено, что он перерос роль резервиста.

Контракт Лунина с Реалом действует до лета 2030 года. В сезоне 2024/25 он вернулся к статусу дублера Тибо Куртуа. В активе украинца всего 14 матчей во всех турнирах (6 – "сухих"), в которых пропустил 19 мячей.

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