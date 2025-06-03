iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Лунин известил Реал о собственных карьерных планах

Голкипер сборной Украины определился с будущим.
Вчера, 19:58       Автор: Антон Федорцив
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинец Андрей Лунин решил остаться в мадридском Реале. Вратарь заявил менеджменту намерения продолжить выступления за "сливочных", сообщает The Athletic.

Шаг кипера стал вынужденным. Ни Лунин, ни Реал не получили конкретных предложений о трансфере. В то же время окружение украинского стража ворот убеждено, что он перерос роль резервиста.

Контракт Лунина с Реалом действует до лета 2030 года. В сезоне 2024/25 он вернулся к статусу дублера Тибо Куртуа. В активе украинца всего 14 матчей во всех турнирах (6 – "сухих"), в которых пропустил 19 мячей.

Тем временем испанская Гранада нацелилась на новую аренду Гиорги Цитаишвили.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед хочет приобрести вратаря сборной Украины Манчестер Юнайтед хочет приобрести вратаря сборной Украины
Реал объявил о нетипичной травме Куртуа за полмесяца до Клубного ЧМ-2025 Реал объявил о нетипичной травме Куртуа за полмесяца до Клубного ЧМ-2025
Лунин является приоритетной целью для чемпиона Турции Лунин является приоритетной целью для чемпиона Турции
Итальянский клуб заблокировал переход тренера в Интер Итальянский клуб заблокировал переход тренера в Интер

Видео

Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25
Ямал - автор лучшего гола сезона Лиги Чемпионов-2024/25

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Португалия и Германия сыграют в полуфинале Лиги наций, матч за Первую лигу
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: ПСЖ обвалил коэффициент фаворита на приз
просмотров
Свитолина завершила выступления в Париже на French Open
просмотров

Последние новости

Европа15:49
Итальянский клуб заблокировал переход тренера в Интер
Другие страны15:06
Экс-тренер Шахтера трудоустроился на Ближнем Востоке
Киберспорт14:50
BLAST.tv Austin Major 2025: B8 сыграют за выход во вторую стадию, матч HEROIC - FlyQuest
НБА14:37
Середняк НБА презентовал обновленный логотип
Украина14:35
Рух объявил об уходе главного тренера команды
Бокс14:11
Пакьяо назвал причину, почему вернулся в бокс для боя с Барриосом
Европа14:00
Милан повесил ценник на звезду команды для Челси
Футзал13:35
Экстра-лига по футзалу: определились даты и время финалов за золото и бронзу
Бокс13:25
Наваррете потерял скандальную победу над Суаресом
Европа13:10
"Невероятный талант": директор Жироны оценил Крапивцова
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK