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Футбол

Испанский клуб хочет продлить аренду игрока Динамо

Гиорги Цитаишвили может остаться в составе Гранады.
Сегодня, 18:24       Автор: Василий Медвидь
Гиорги Цитаишвили / Getty Images
Гиорги Цитаишвили / Getty Images

Испанская Гранада намерена продолжить сотрудничество с грузинским вингером Гиорги Цитаишвили.

Как сообщает издание ideal.es, сохранение 24-летнего игрока является одним из трансферных приоритетов клуба на межсезонье.

Гранада хочет пролонгировать арендное соглашение между ними и киевским Динамо, несмотря на невыход в элитный дивизион, однако пока не начала переговоров по этому поводу.

Отметим, что в болгарских СМИ появлялась информация, что ЦСКА София попытается подписать грузина, если Гранада не повысится в классе.

Напомним, ранее сообщалось, что Динамо продлило контракт с одним из игроков.

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