Лунин прокомментировал трансферные слухи о себе

Вратарь Реала Андрей Лунин высказался о своем будущем.

Украинский футболист оценил свое положение в клубе.

"Каждые полгода открывается трансферный рынок, и каждые полгода за всех игроков пишут по 150 вариантов, которые могут произойти. Поэтому уже неинтересно даже", - сказал Лунин для ВЗБІРНА.

Напомним, что Трубин и Лунин попали в пятерку самых дорогих вратарей по версии CIES.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!