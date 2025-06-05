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Футбол

Трубин и Лунин попали в пятерку самых дорогих вратарей по версии CIES

Украинцы в топе.
Сегодня, 19:14       Автор: Василий Медвидь

CIES выпустил свой очередной рейтинг трансферных цен на футболистов.

Футбольная обсерватория опубликовала 10-ку самых дорогих вратарей мира, в которую вошли два украинца.

На 2-м месте оказался голкипер Бенфики Анатолий Трубин со стоимостью 46 млн евро, на 4-м вратарь Реала Андрей Лунин, которого оценили в 41 млн евро.

Возглавил топ нидерландец Барт Вербрюгген, защищающий цвета Брайтона.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что игроком молодежной сборной Украины интересуется новичок бельгийского чемпионата.

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