Лапин - Эдмондсон: лучшие моменты боя - видео
Обладатель поясов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе украинец Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) одержал победу в бою с британцем Льюисом Эдмондсоном (11-1, 3 КО).
Десятираундовый поединок прошел в рамках боксерского шоу на стадионе Уэмбли в Лондоне, главным событием которого станет бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.
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Украинский боксер выиграл поединок решением большинства судей 95-95, 96-94 и 96-94.
Вашему вниманию видео лучших моментов боя Лапин - Эдмондсон:
Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами боев андеркарда Усик - Дюбуа.
Источник: MEGOGO
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