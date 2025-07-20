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Лапин - Эдмондсон: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер одержал победу решением большинства судей. Лучшие моменты боя Даниэль Лапин - Льюис Эдмондсон.
Сегодня, 00:05       Автор: Игорь Мищук
Лапин победил Эдмондсона / Getty Images
Лапин победил Эдмондсона / Getty Images

Обладатель поясов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе украинец Даниэль Лапин (12-0, 4 КО) одержал победу в бою с британцем Льюисом Эдмондсоном (11-1, 3 КО).

Десятираундовый поединок прошел в рамках боксерского шоу на стадионе Уэмбли в Лондоне, главным событием которого станет бой Александра Усика с Даниэлем Дюбуа.

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Украинский боксер выиграл поединок решением большинства судей 95-95, 96-94 и 96-94.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Лапин - Эдмондсон:

Напомним, на ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами боев андеркарда Усик - Дюбуа.

Источник: MEGOGO

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