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"Не так, как ожидал": Лапин объяснил, почему победный бой с Эдмондсоном сложился тяжело

Украинский боксер дал неприятную оценку своему британскому сопернику.
Сегодня, 19:59       Автор: Игорь Мищук
Лапин победил Эдмондсона / Getty Images
Лапин победил Эдмондсона / Getty Images

Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин прокомментировал свой бой с Льюисом Эдмондсоном, которого он одолел решением большинства судей.

Украинский боксер отметил, что его британский соперник действовал в ринге достаточно грязно.

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"Всем привет, спасибо всем. Прошел бой - не так, как я ожидал, конечно. Максимально грязный соперник. Но ничего, такие бои тоже нужны, чтобы не расслабляться. Теперь будем знать, как боксировать с такими грязными ребятами.

Благодарю всех за поддержку. Хейтеров тоже благодарю, кто там х*рню всякую пишет. Я вас тоже люблю", - сказал Лапин в видеообращении в Telegram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Лапин - Эдмондсон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниэль Лапин

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