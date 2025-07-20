"Не так, как ожидал": Лапин объяснил, почему победный бой с Эдмондсоном сложился тяжело
Обладатель титулов IBF International и WBA Continental в полутяжелом весе Даниэль Лапин прокомментировал свой бой с Льюисом Эдмондсоном, которого он одолел решением большинства судей.
Украинский боксер отметил, что его британский соперник действовал в ринге достаточно грязно.
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"Всем привет, спасибо всем. Прошел бой - не так, как я ожидал, конечно. Максимально грязный соперник. Но ничего, такие бои тоже нужны, чтобы не расслабляться. Теперь будем знать, как боксировать с такими грязными ребятами.
Благодарю всех за поддержку. Хейтеров тоже благодарю, кто там х*рню всякую пишет. Я вас тоже люблю", - сказал Лапин в видеообращении в Telegram.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Лапин - Эдмондсон.
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