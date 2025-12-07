iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер Испании успокоил болельщиков. Карвахаль и Ямаль уладят конфликт лично

Де ла Фуэнте о споре.
Сегодня, 14:57       Автор: Валентина Чорноштан
Луис де ла Фуэнте / Getty Images
Луис де ла Фуэнте / Getty Images

В воскресенье, 26 октября, мадридский Реал выиграл у Барселоны со счётом 2:1.

После финального свистка игрок сливочных Карвахаль жестом показал Ямалю, что тот слишком много говорит, что привело к стычке.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте в комментарии для Marca оценил отношения нападающего и защитника:

"Я поговорил с обоими и знаю, что подобное случается в футболе на таком высоком уровне. Нужно разделять то, что происходит на поле, и то, что означает играть за сборную. Они это прекрасно понимают и уже ждут встречи, чтобы обняться и закрыть тему".

Узнать, с кем сборная Испании сыграет на на Чемпионате мира 2026, можно на ISPORT. 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: карвахаль сборная Испании по футболу Ламин Ямаль Луис де ла Фуэнте

Статьи по теме

Тренер Барселоны сообщил о возвращении в строй лидеров команды Тренер Барселоны сообщил о возвращении в строй лидеров команды
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика? Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Центральный защитник Испании пропустит игру с Грузией Центральный защитник Испании пропустит игру с Грузией

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный пас Болла после перехвата возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Хаузер выиграла гонку преследования в Эстерсунде, мужчины пасьютом закроют первый этап
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: заключительные матчи УПЛ перед зимней паузой, дуэль Ваната и Цыганкова с Эльче, а также битва Наполи и Ювентуса
просмотров

Последние новости

Биатлон16:15
Биатлон-2025/2026: Хаузер выиграла гонку преследования в Эстерсунде, мужчины пасьютом закроют первый этап
Биатлон16:10
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Эстерсунде
Биатлон15:58
Хаузер стала победительницей пасьюта в Эстерсунде, Чалык - вне зачетной зоны
Украина15:25
УПЛ: Кривбасс разгромил Александрию, Металлист 1925 встретится с Вересом, а Рух - с Полесьем
Украина15:08
Кривбасс дома одержал разгромную победу над Александрией
ЧМ-202614:57
Тренер Испании успокоил болельщиков. Карвахаль и Ямаль уладят конфликт лично
Другие страны14:48
Месси признан MVP Кубка МЛС-2025
НБА14:42
Защитник Сакраменто обновил личный рекорд
Бокс14:08
"Король должен вернуться": Фьюри заинтриговал неожиданным заявлением
Европа14:06
Ключевой защитник Боруссии рассматривает переход в Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK