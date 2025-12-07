Тренер Испании успокоил болельщиков. Карвахаль и Ямаль уладят конфликт лично

В воскресенье, 26 октября, мадридский Реал выиграл у Барселоны со счётом 2:1.

После финального свистка игрок сливочных Карвахаль жестом показал Ямалю, что тот слишком много говорит, что привело к стычке.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте в комментарии для Marca оценил отношения нападающего и защитника:

"Я поговорил с обоими и знаю, что подобное случается в футболе на таком высоком уровне. Нужно разделять то, что происходит на поле, и то, что означает играть за сборную. Они это прекрасно понимают и уже ждут встречи, чтобы обняться и закрыть тему".

