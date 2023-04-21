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"Даже мама говорила, что должен выбрать Феррари": Валентино Росси признался, что мог попасть в Ф-1

Интересно, как бы тогда сложилась карьера гонщика.
Сегодня, 17:20
Валентино Росси / Getty Images
Валентино Росси / Getty Images

Девятикратный чемпион мира по мотогонкам Валентино Росси признался, что мог начать карьеру в составе Феррари в Формуле-1.

Итальянец рассказал, что в 2004 году были орагнизованы специальные тайные тесты во Фьорано. Росси сразу же стал 12-м, уступив Михаэлю Шумахеру всего 0.7 секунды.

Валентино признался, что решил остаться в MotoGP, поскольку его сердце лежало именно к этому виду спорту. Но при этом на гонщика постоянно давило его окружение, даже родная мать.

"Я и правда был очень неплох за рулем болида Формулы-1, но когда я летел домой после тестов с Феррари я все-таки решил остаться в MotoGP. При этом мое окружение сильно на меня давило. Все говорили мне: "Переходи на четыре колеса, переходи в Феррари, это же просто невероятно!"

И каждый раз, когда я пытался высказать свою точку зрения, они тут же начинали кричать: "Нет, нет, переходи в Феррари. Даже моя мама считала, что я должен выбрать Феррари. Но в итоге это был мой выбор и сердцем я понял, что должен остаться в MotoGP", - приводит слова Росси racingnews365.

Напомним, что недавно появилось интервью и с Михаэлем Шумахером, однако есть один нюанс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари Валентино Росси

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