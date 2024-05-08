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Реал пригласил легенду Баварии на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов

В свою очередь мюнхенцы решили не звать Кана игру.
Сегодня, 19:19
Оливер Кан / Getty Images
Оливер Кан / Getty Images

Бавария не пригласила Оливера Кана на матч с Реалом, который состоится сегодня, но в свою очередь "сливочные" сделали это в ответ на отказ мюнхенцев. Об этом сообщает издание Bild.

Клуб из Мюнхена из-за напряженных отношений не пригласил на игру экс-вратаря и бывшего генерального директора. Однако Кан все же посетит матч.

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Мадридцы узнав об отказе Баварии, направили приглашение немцу посетить обновленный Сантьяго Бернабеу и посмотреть игру, на что тот согласился.

Напомним, что напряженность в отношениях между Каном и Баварией возникла в мае прошлого года после увольнения Юлиана Нагельсманна.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Реал Мадрид Оливер Кан

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