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51% на 49%: Тухель оценил шансы Реала и Баварии на финал Лиги чемпионов

Томас считает, что вероятность прохода каждой из команд примерно равна.
Сегодня, 11:51
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

В рамках полуфинала Лиги Чемпионов Реал и Бавария определят второго финалиста турнира.

Перед матчем Томас Тухель провел пресс-конференцию, где в частности поговорил о шансах команд добраться до финала.

"Мы провели содержательную подготовку. Не будем обсуждать Реал. На этом стадионе очень трудно победить, но возможно.

Мы провели очень хороший первый матч, но, к сожалению, не выиграли. Учитывая, что Реал играет дома, его шансы немного выше. Скажем, 51 на 49 в процентном соотношении.

Безусловно, это один из крупнейших клубов в мире. Но и мы также большой клуб. Поэтому нас ждет отличный матч. Мы здесь, чтобы выйти в финал. Мы будем бороться за путевку на Уэмбл». Этим все сказано.

Я чувствовал, что мне надо что-то сказать игрокам. У нас был лишний день на подготовку, и мы использовали его максимально эффективно. Одна из тем заключалась в том, что нам надо наслаждаться такими днями. Важно прислушаться к своему внутреннему ребенку и осознать, что все мы в детстве мечтали участвовать в таких матчах. Но это не помешает нам отдать все силы.

Тони Кроос был ключевым игроком много лет. Его роль невозможно переоценить. Он легко справляется с давлением. Он легко задает ритм. Мы готовы к этому и надеемся, что сможем стать песчинкой в его хорошо отлаженной комбинационной игре. Но мы играем не только против Тони, мы играем против всей его команды, которая очень хорошо подготовлена. Игра очень многогранна, поэтому перед нами стоит очень трудная задача", - цитирует наставника Баварии сайт УЕФА.

Напомним, на нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча Реал - Бавария.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария реал Томас Тухель

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51% на 49%: Тухель оценил шансы Реала и Баварии на финал Лиги чемпионов
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