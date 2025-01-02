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Футбол

Клубы Ла Лиги готовы подать в суд, если Ольмо и Виктор будут зарегистрированы

В Испании считют происходящее проявлением вседозволенности Барселоны.
Вчера, 21:20
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Клубы Ла Лиги готовятся оспорить решистрацию Дани Ольмо и Пау Виктора, пишет Diario Sport.

Напомним, что каталонцы не успели зарегистрировать на вторую часть сезона двоих игроков, однако Лапорта изо всех сил ищет лазейки.

На текущий момент считается, что завтра, 3 января, будет ключевой день. Вероятность того, что Ольмо и Виктор будут зарегистрированы очень высока.

Этим в свою очередь недовольны многие другие клубы Ла Лиги. Они считают это показателем того, что Барселоне все дозволено и не намерены с этим мириться.

В текущий момент между клубами идет обсуждения возможных ответных действий, включая также и судебный иск.

Ранее также стали известно, что будет с игроками Руха после объединения с Карпатами.

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