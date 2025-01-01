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Футбол

Стало известно, что будет с игроками Руха после объединения с Карпатами

Клубы будут разрешать эту ситуацию.
Сегодня, 14:15

В последний день 2024 львовские футбольные клубы Рух и Карпаты объявили об объединении в один клуб. Выступления в УПЛ продолжит команда Карпат.

Журналист Игорь Бурбас объявил, что большинство основных игроков Руха перейдут в Карпаты в межсезонье.

При этом именно этот львовский клуб, который останется работать в качестве академии для молодых футболистов, оставит за собой процент последующей перепродажи футболистов.

По информации Футбол24[[ ближайшие дни. Речь идет о полузащитниках Евгении Пастухе и Олеге Федоре, нападающем Игоре Краснопире и вингере Илье Кваснице.

Карпаты занимают в таблице УПЛ шестое место с 24 баллами, тогда как Рух идет сразу следом, имея в своем активе 23 пункта.

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