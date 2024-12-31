Рух объявил об объединении с Карпатами

ФК Рух объявил о слиянии с ФК Карпаты.

Как сообщает пресс-служба «желто-черных», клуб сосредоточится на развитии своей академии, из которой будет отдавать лучших кадров «львам».

Рух продолжит свое существование, но главной его задачей будет подготовка футболистов для Карпат и их адаптация к взрослому футболу.

"Львов - город больших футбольных традиций и амбиций. Здесь зародился украинский футбол, в нашем городе начинали свой спортивный путь многие известные игроки и тренеры, а многочисленные болельщики всегда стремятся видеть свою команду среди претендентов на высшие награды.

Но Львов стоит большего - Клуба, который будет стабильно бороться за лидерские позиции в украинском футболе и достойно представлять нашу страну в европейских клубных соревнованиях.

Такая цель в наше непростое время требует нестандартных действий и решений. Именно поэтому основатели и руководители обоих клубов решили объединить усилия для развития футбольного клуба Карпаты.

В связи с таким решением футбольный клуб «Рух», начиная с сезона 2025/2026 годов, в дальнейшем сосредоточится на подготовке юных талантов на базе созданной Академии, а также начальной адаптации к взрослому футболу для дальнейшего их привлечения в команду «Карпаты».

Уверены, что синергия наших потенциалов, активов и наработок приведет к увеличению количества качественных футболистов европейского уровня, которые будут приносить настоящую славу львовскому футболу", - сказано в заявлении на клубного сайта.

На ISPORT доступна турнирная таблица УПЛ.

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