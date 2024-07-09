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Владельцы Ливерпуля могут приобрести клуб, где выступает украинец

Fenway Sports Group рассматривает возможность приобретения мажоритарного пакета акций Бордо.
Сегодня, 12:17
Джон Генри, владелец Ливерпуля / Getty Images
Джон Генри, владелец Ливерпуля / Getty Images

Французский Бордо, за который выступает украинский хавбек Даниил Игнатенко, может сменить владельца в ближайшее время.

Как сообщает местное издание France Bleu, жирондинцев собирается приобрести компания Fenway Sports Group (далее -- FSG -- прим.), которая также владеет Ливерпулем.

Издание отмечает, что сегодня нынешнее руководство Бордо пришло на ежегодную встречу с организацией, которая отвечает за контроль финансового положения и отчетность французских футбольных клубов вместе с представителями FSG.

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Цель визита - уведомить организацию о серьезности намерений по приобретению мажоритарнго пакета акций клуба, а также успокоить ее и фанатов клуба относительно стабильности финансирования в случае перехода под "крыло" новых владельцев.

Также добавляется, что на прошлой неделе делегация FSG встретилась с Жераром Лопесом, который сейчас владеет "темно-сине-белыми" и даже достигла определенного согласия с ним об условиях приобретения клуба. Стороны надеются, что закрыть сделку удастся в течение следующих 10 дней.

В статье также рассказывается, что если продажа клуба сорвется и Бордо не найдет другие источники финансирования ему может грозить лишение профессионального статуса. 

Также стоит сказать, что кроме Ливерпуля FSG владеют хоккейным Питтсбург Пингвинс и бейсбольным Бостон Ред Сокс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль бордо

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