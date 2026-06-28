Шахтер ведет переговоры о проведении матчей Лиги чемпионов в Англии или Германии

Шахтер рассматривает возможность проведения номинально домашних матчей Лиги чемпионов-2026/27 в Англии или Германии.

Как сообщает BBC Sport, в частности, "горняки" сейчас ведут переговоры с Брентфордом о потенциальном использовании арены клуба в Лондоне в следующей еврокубковой кампании.

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"В настоящее время Шахтер ведет переговоры с несколькими стадионами в Великобритании и Германии, чтобы обеспечить проведение матчей Лиги чемпионов УЕФА в следующем сезоне. Мы не будем комментировать этот процесс до тех пор, пока решение не будет объявлено в ближайшее время", - заявил представитель Шахтера.

Напомним, что в прошлом сезоне донецкий клуб проводил свои номинально домашние матчи еврокубков в словенской Любляне и польском Кракове.

Шахтер в прошлом сезоне стал чемпионом Украины и благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.

Ранее Шахтер объявил о подписании бразильского легіонера.

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