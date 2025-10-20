Портленд подписал новые контракты с молодыми звездами

Два баскетболиста Портленд Трейл Блейзерс продлили контракты со своим клубом, сообщает ESPN.

Речь идет о защитнике Шейдене Шарпе и форварде Тумани Камара. Оба игрока продлились на период в четыре года.

22-летний Шарп за это время заработает 90 млн долларов, тогда как 25-летний Камара получит 82 млн.

Накануне определилась судьба двух украинцев: Максим Шульга был переведен в команду Лиги развития, а Алексей Лень отчислен.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!