Портленд подписал новые контракты с молодыми звездами

Трейл Блейзерс выписали новые соглашения баскетболистам.
Сегодня, 11:20       Автор: Василий Войтюк
Portland Trail Blazers
Portland Trail Blazers

Два баскетболиста Портленд Трейл Блейзерс продлили контракты со своим клубом, сообщает ESPN.

Речь идет о защитнике Шейдене Шарпе и форварде Тумани Камара. Оба игрока продлились на период в четыре года.

22-летний Шарп за это время заработает 90 млн долларов, тогда как 25-летний Камара получит 82 млн. 

Накануне определилась судьба двух украинцев: Максим Шульга был переведен в команду Лиги развития, а Алексей Лень отчислен.

