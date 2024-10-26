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Баскетбол

НБА признала ошибку и изменила счет матча Портленд - Голден Стэйт

Разгромная победа "воинов" стала на ровно одно очко внушительнее.
Сегодня, 10:22
Стеф Карри и Крис Мюррей / Getty Images
Стеф Карри и Крис Мюррей / Getty Images

В ночь на четверг, 24 октября, в первой игре нового регулярного сезона НБА Голден Стэйт на выезде уничтожил Портленд со счетом 139:104.

Но спустя несколько дней счет этого поединка был официально изменен.

Как сообщает ESPN, лига признала, что ошибочно не был засчитан успешный штрафной бросок Де'Энтони Мелтона, который игрок Уорриорз забросил за две минуты до конца третье четверти.

По какой-то неведомой причине успешный бросок был зарегистрирован как промах. В связи с этим НБА исправила эту ошибку, изменив счет с 139:104 на 140:104.

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Интересно, что таким образом Голден Стэйт провел свой четвертый стартовый матч сезона, в котором команда набрала 140+ очков.

Уорриорз набрали 162 очка (рекорд НБА) в стартовой игре против Денвера в 1990 году. До этого под названием Сан-Франциско Уорриорз франшиза забросила 144 очка Сиэтлу (1967 год) и 140 очков - Детройту (1962 год).

Портленд в свою очередь установил антирекорд франшизы, пропустив наибольшее количество очков в стартовой игре.

Команда Чонси Биллапса превзошла "достижение" своих предшественников, когда Трэйл Блэйзерс пропустили 129 очков от Кливленда в 1974 году, когда в лиге еще не было трехочковых. Такой счет был зафиксирован благодаря четырем овертаймам.

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