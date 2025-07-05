Клуб АПЛ оригинально представил именитого новичка из Манчестер Сити

Правый защитник Манчестер Сити Кайл Уокер продолжит карьеру в Бернли.

О переходе 35-летнего англичанина "бордовые" объявили на своем официальном сайте.

Контракт игрока с Бернли будет рассчитан на два сезона - до лета 2027 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, но, по информации местных СМИ, сумма трансфера составила 5 миллионов фунтов стерлингов (около 5,8 миллиона евро).

Своего новичка Бернли решил представить оригинальным способом, сделав его героем клипа на известную песню Лайонела Ричи "Hello".

Напомним, что вторую часть минувшего сезона Уокер провел в аренде в Милане, приняв участие в 16 матчах без результативных действий.

За Манчестер Сити защитник выступал с 2017 года, сыграв во всех турнирах 319 матчей, в которых отличился шестью голами и 23 результативными передачами. С "горожанами" он шесть раз становился чемпионом, завоевал два Кубка Англии, четыре Кубка лиги и два Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити определился с ценником Джека Грилиша.

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