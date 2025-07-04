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Футбол

Новичок АПЛ подпишет звездного защитника

Кайл Уокер в шаге от перехода в Бернли.
Сегодня, 22:17       Автор: Андрей Безуглый
Кайл Уокер / Getty Images
Кайл Уокер / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Кайл Уокер нашел себе новый клуб.

Как пишет The Athletic, 35-летний игрок подпишет контракт с вернувшемся в АПЛ Бернли.

По сведениям издания, Уокер уже прошел медосмотр в новом клубе и вот-вот подпишет двухлетний контракт.

Манчестер Сити получит с этого перехода около 7 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ювентус намерен срочно решить вопрос с Влаховичем.

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