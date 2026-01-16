iSport.ua
Легендарная конюшня Формулы-1 выбрала резервиста на сезон

Пилот будет совмещать работу с выступлениями в другой серии.
Вчера, 22:51       Автор: Антон Федорцив
Люк Браунинг / Getty Images
Люк Браунинг / Getty Images

Конюшня Уильямс назвала запасного гонщика на грядущий сезон. Им стал британец Люк Браунинг, сообщает официальный сайт команды.

Пилот будет резервистом именитой конюшни и будет параллельно выступать в японской Супер-Формуле. Браунинг пошел на повышение. В 2024–2025 гг. он был тест-пилотом Уильямс.

В прошлом году Браунинг соревновался в Формуле-2. Британский гонщик оформил победу в Монце и 9 раз поднялся на подиум. В общем зачете пилотов он финишировал четвертым.

Тем временем Феррари сменит гоночного инженера для британца Льюиса Хэмилтона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уильямс Люк Браунинг

