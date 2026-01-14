iSport.ua
Вице-чемпион Украины простился с рекордсменом клуба

Грустный финал совместной истории.
Сегодня, 14:14
Кирилл Ковалец / ФК Александрия
Кирилл Ковалец / ФК Александрия

Полузащитник Кирилл Ковалец стал свободным агентом. Александрия объявила о расторжении контракта с ветераном в Telegram.

Опытный хавбек попал в опалу тренерского штаба после удаления в 1-м туре УПЛ. С тех пор Ковалец тренировался с командой U-19. Ряды "желто-черных" он покидает рекордсменом по матчам и голам в Премьер-лиге (154/26).

В нынешнем сезоне Ковалец провел всего 2 поединка во всех турнирах. Договор с Александрией был рассчитан до лета 2027 года. Главный претендент на ветерана – каменец-подольский Эпицентр.

Тем временем львовские Рух и Карпаты провернули четвертый трансфер в 2026 году.

