Вингер Боруссии избежал тюрьмы

Карим Адейеми рисковал провести три года за решеткой.
Вчера, 19:55       Автор: Андрей Безуглый
Карим Адейеми / Getty Images
Карим Адейеми / Getty Images

Вингер Боруссии Карим Адейеми мог оказаться за решеткой, пишет The Athletic.

Еще в 2024 году у немца нашли электрошокер и пару кастетов, хранение которых в Германии запрещено. Игрок рисковал получить тюремный срок.

Суд вынес свой вердикт лишь в октябре 2025 года, заменив тюремное заключение для Адейеми существенным штрафом.

Немец должен будет выплатить более 400 тысяч евро штрафа, однако избежит около трех лет тюрьмы.

Ранее также сообщалось, что экс-звезда Реала ищет себе новый клуб.

Карим Адейеми

