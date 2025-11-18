Вингер Боруссии избежал тюрьмы

Карим Адейеми рисковал провести три года за решеткой.

Вингер Боруссии Карим Адейеми мог оказаться за решеткой, пишет The Athletic.

Еще в 2024 году у немца нашли электрошокер и пару кастетов, хранение которых в Германии запрещено. Игрок рисковал получить тюремный срок.

Суд вынес свой вердикт лишь в октябре 2025 года, заменив тюремное заключение для Адейеми существенным штрафом.

Немец должен будет выплатить более 400 тысяч евро штрафа, однако избежит около трех лет тюрьмы.

Ранее также сообщалось, что экс-звезда Реала ищет себе новый клуб.

