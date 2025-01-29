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Нападающий Боруссии отказался покидать клуб в январе

Карим Адейеми не перейдет в Наполи.
Сегодня, 15:07
Карим Адейеми / Getty Images
Карим Адейеми / Getty Images

Игрок дортмундской Боруссии Карим Адейеми отказался покидать клуб, сообщает Патрик Бергер.

Журналист утверждает, что 23-летний немец объявил всем заинтересованным клубам, что не будет менять команду в январе.

Ранее утверждалось, что Наполи удалось согласовать трансфер Адейеми за 53 млн евро. Однако теперь неаполитанцам придется искать другого игрока.

При этом считается, что Адейеми может быть открыть для перехода летом. Его контракт с Боруссией завершается в 2027 году.

В текущем сезоне у 23-летнего игрока 10 матчей, в которых он отличился двумя голами и тремя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Байер планирует подписать форварда сборной Ирландии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Адейеми

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