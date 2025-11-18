Герой ЧМ-2014 ведет поиски новой команды

Полузащитник сборной Колумбии Хамес Родригес заинтересован в смене клубной прописки. Ветеран защищает цвета мексиканского Леона.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, хавбек продолжает поиски команды. Недавно слухи связывали Хамеса с американским Орландо Сити. Однако, переговоров между сторонами не было.

Контракт Хамеса с Леоном действует до конца года. Статистика колумбийца в нынешнем сезоне – 14 матчей, 3 гола и 3 ассиста. Ранее он выступал в чемпионатах Испании, Бразилии, Греции, Катара, Англии, Германии, Франции и Португалии.

Тем временем экс-форвард Максим Шацких потерял должность наставника узбекского Андижана.

