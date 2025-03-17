Экс-полузащитник Реала считает, что он лучше ряда легендарных игроков

Хамес Родригес показал, что в себе он уверен.

Бывший полузащитник Реала Хамес Родригес принял участие в блиц-опросе, где ему предлагали выбрать между собой и несколькими легендарными хавбеками.

Хамес выразил свою уверенность, что он лучше Зинедина Зидана, Тони Крооса, Лука Мордича и Хави.

"Я или Зидан? Зидан был очень хорошим игроком, он выигрывал чемпионат мира, находясь на пике формы, но...Я

Я или Кроос? Я.

Я или Модрич? Я.

Я или Хави? В моем прайме - я", - сказал Родригес.

Напомним, ранее сообщалось, что Реал готов продать Камавингу.

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