Названа сумма, за которую Реал продаст Камавингу в Манчестер Сити

Француз может оказаться в Англии.

Полузащитник мадридского Реала Эдуардо Камавинга может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание Football Insider, француз может перейти в Манчестер Сити.

Мадридский клуб готов продать 22-летнего игрока за 70 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Камавинга провел за Реал 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что президент Реала помог Барселоне зарегистрировать Ольмо.

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