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Футбол

Президент Реала помог Барселоне зарегистрировать Ольмо

Флорентино Перес хотел проучить Хавьера Тебаса.
Сегодня, 14:25
Флорентино Перес / Getty Images
Флорентино Перес / Getty Images

Президент Реала Флорентино Перес лично помог Барселоне с регистрацией игроков, утверждает El Confidencial.

По информации издания, Перес лично позвонил главе Высшего совета по спорту (CSD) Хосе Мануэлю Родригесу Урибесу и попросил помочь каталонцам.

Напомним, что 8 января CSD позволил клубу временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора.

Причиной такого решения Переса стало желание помочь коллеге Жоану Лапорте, а также преподпать урок главе Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

Также издание отдельно отметило, что Перес лично сообщил о своей помощи Лапорте, а затем встретилася в подтрибунке с Ольмо и также рассказал ему, что сделал.

Ранее также сообщалось, что легенда Реала получил первое удаление в новом клубе.

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