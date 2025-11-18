iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Легенда Динамо остался без работы

Знаменитый в прошлом форвард ушел с поста.
Вчера, 16:10       Автор: Антон Федорцив
Максим Шацких / ФК Пахтакор
Максим Шацких / ФК Пахтакор

Бывший нападающий киевского Динамо Максим Шацких стал безработным. Узбекский Андижан объявил об увольнении специалиста с должности главного тренера в Instagram.

Сотрудничество завершено по согласию сторон. Шацких возглавил "орлов" весной. За два тура до конца сезона Андижан идет над зоной вылета Суперлиги Узбекистана и сохранил шансы на выход из группы в Лиге чемпионов-2 Азии.

"Орлы" стали вторым самостоятельным опытом Шацких. В 2022-2024 гг. он работал с ташкентским Пахтакором. Ранее узбек был ассистентом наставником команды в Динамо и волгоградском Роторе.

Напомним, экс-полузащитник сборной Украины Андрей Полунин внезапно умер в 54 года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Максим Шацких Андижан

Статьи по теме

Легенда Динамо возглавил клуб на Родине Легенда Динамо возглавил клуб на Родине
УЕФА поздравил с юбилеем легенду Динамо УЕФА поздравил с юбилеем легенду Динамо
Не легитимный рекордсмен: почему Шацких опережает Реброва в списке бомбардиров УПЛ? Не легитимный рекордсмен: почему Шацких опережает Реброва в списке бомбардиров УПЛ?
Шацких: В России у людей есть карлик Володенька, на которого они молятся Шацких: В России у людей есть карлик Володенька, на которого они молятся

Видео

Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча
Ноль ударов в створ: Украина была разбита Францией в отборе ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" победили Исландию и сыграют в плей-офф отбора ЧМ-2026
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась первой ракеткой Украины, минимальные изменения для ее соотечественниц
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас сохранил лидерство, Синнер останется вторым, а Оже-Альяссим ворвался в топ-пятерку
просмотров
Футбол сегодня: Австрия, Испания и Бельгия выходят на финишный отрезок отбора ЧМ
просмотров

Последние новости

НБА16:34
Леброн Джеймс вернулся после травмы и побил исторический рекорд Миллера
Теннис16:17
Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных
Европа15:52
Бавария получила важное подкрепление. Два ключевых игрока вернулись к тренировкам
Европа14:58
Клуб Серии А интересуется украинским талантом из дивизиона ниже
Украина14:43
Эпицентр заинтересован в выкупе контракта форварда Динамо
Европа14:33
Названы номинанты на награду лучшему тренеру по версии Globe Soccer Awards
Европа14:31
Состояние игроков Барселоны под вопросом. Кто выйдет против Атлетика?
Биатлон14:11
Мужская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап Кубка мира
Европа14:05
Мбаппе, Ямаль, Дембеле и другие претендуют на звание лучшего футболиста по версии Globe Soccer Awards
Бокс13:41
Экс-промоутер объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK