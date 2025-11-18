Легенда Динамо остался без работы

Знаменитый в прошлом форвард ушел с поста.

Бывший нападающий киевского Динамо Максим Шацких стал безработным. Узбекский Андижан объявил об увольнении специалиста с должности главного тренера в Instagram.

Сотрудничество завершено по согласию сторон. Шацких возглавил "орлов" весной. За два тура до конца сезона Андижан идет над зоной вылета Суперлиги Узбекистана и сохранил шансы на выход из группы в Лиге чемпионов-2 Азии.

"Орлы" стали вторым самостоятельным опытом Шацких. В 2022-2024 гг. он работал с ташкентским Пахтакором. Ранее узбек был ассистентом наставником команды в Динамо и волгоградском Роторе.

Напомним, экс-полузащитник сборной Украины Андрей Полунин внезапно умер в 54 года.

