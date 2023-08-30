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УЕФА поздравил с юбилеем легенду Динамо

Максиму Шацких исполнилось 45 лет.
Сегодня, 13:08
Максим Шацких / 1927.kiev.ua
Максим Шацких / 1927.kiev.ua

Официальный рускоязычный аккаунт УЕФА поздравил с юбилеем экс-нападающего Динамо и сборной Узбекистана Максима Шацких.

30 августа легенде "сине-белых" исполнилось 45 лет. Также УЕФА не забыл упомнять о том, что Максим до сих пор является лучшим бомбардиром чемпионата Украины со 124 голами.

А в качестве подарка союз решил припомнить дубль нападающего в ворота мадридского Реала в 2006 году. Увы, в том матче также отличился Роналдо, так что динамовцы увезли лишь одно очко, а в группе ЛЧ заняли последнее место.

На данный момент Максим Шацких является главным тренером родного Пахтакора.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм может подписать вингера Барселоны.

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