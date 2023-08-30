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Тоттенхэм ведет переговоры с Барселоной по Фати

"Шпоры" могут взять вингера в аренду.
Сегодня, 11:08
Ансу Фати / Getty Images
Ансу Фати / Getty Images

Тоттенхэм планирует усилиться Ансу Фати, пишет Фабрицио Романо.

"Шпоры" ведут переговоры с Барселоной по поводу годовой аренды испанского вундеркинда.

Пока стороны не могут сойтись в финансовых вопросах, поскольку каталонцы хотят, чтобы Тоттенхэм платит Фати полную зарплату.

Кроме того инсайдер сообщает, что Барселона также предложила Фати Челси, но "синие" не заинтересованы в подписании вингера.

Напомним, что Барселона активизирует усилия по подписанию Жоау Феликса.

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