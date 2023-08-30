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Барселона начала "операцию Феликс"

В течение следующих 48 часов все решится.
Сегодня, 09:29
Жоау Феликс / Getty Images
Жоау Феликс / Getty Images

Барселона начала операцию "Жоау Феликс", пишет Фабрицио Романо.

Напомним, португалец подтвердил, что будет ждать предложения от каталонце до конца трансферного окна.

Клуб также хочет подписать португальца, однако для этого нужно найти деньги и сформировать удовлетворяющее Атлетико предложение.

Ближайшие 48 часов станут ключевыми для этой сделки. Барселона активирует все средства, чтобы попытаться подписать Феликса и не выйти за рамки ФФП.

Ранее, напомним, болельщики выбрали нападающего МЮ лучшим игроком сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона жоау феликс

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