Феликс готов отправится в Саудовскую Аравию при одном условии

Жоау Феликс готов отправится в Саудовскую Аравию, однако его приоритетом остается Европа, пишет Caught Offside.

Португальский нападающий надеется перебраться в Барселону, даже в аренду. Однако каталонцам еще нужно разобраться с финансами. Тем не менее игрок готов ждать до закрытия трансферного окна.

Также Жоау был бы не против вернуться в Челси, однако у Почеттино нет никаких планов на португальца.

Таким образом, если Феликс не перейдет в Барселону, то игрок отправится в саудовскую лигу. Жоау не исключает такой вариант, однако не хотел бы покидать Европу.

Ранее также сообщалось, что кипер МЮ вернулся в сборную после скандального ухода.

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