Феликс готов отправится в Саудовскую Аравию при одном условии
Португалец будет ждать предложение Барселоны до последнего.
Жоау Феликс готов отправится в Саудовскую Аравию, однако его приоритетом остается Европа, пишет Caught Offside.
Португальский нападающий надеется перебраться в Барселону, даже в аренду. Однако каталонцам еще нужно разобраться с финансами. Тем не менее игрок готов ждать до закрытия трансферного окна.
Также Жоау был бы не против вернуться в Челси, однако у Почеттино нет никаких планов на португальца.
Таким образом, если Феликс не перейдет в Барселону, то игрок отправится в саудовскую лигу. Жоау не исключает такой вариант, однако не хотел бы покидать Европу.
Ранее также сообщалось, что кипер МЮ вернулся в сборную после скандального ухода.
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