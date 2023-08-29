Вратарь МЮ возвращется в сборную после скандального ухода

Андре Онана снова сыграет за Камерун.

Андре Онана вернется в сборную Камеруна, утверждает Daily Mail.

Напомним, на чемпионате мира в Катаре кипер поссорился с главным тренером сборной, покинул расположение команды и заявил, что более не намерен защищать цвета Камеруна.

Однако сейчас Онана изменил свое решение, однако о причинах такого решения не сообщается.

Голкипер уже попал в заявку своей команды на поединок квалификационного раунда КАН, который состоится 12 сентября против Бурунди.

Ранее также сообщалось, что МЮ интересуется одним из лидеров Тоттенхэма.

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