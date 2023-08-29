МЮ заинтересован в лидере Тоттенхэма

Манчестер Юнайтед не оставляет попыток усилить линию защиты.

Как сообщает Жак Тальбо, "красные дьяволы" начали переговоры о подписании Пьера-Эмиля Хойберга с Тоттенхэмом. Сумма сделки может составить чуть более 35 млн фунтов, которые "шпоры" хотели получить от клубов не из АПЛ.

О переговорах самого футболиста с манкунианцами на данный момент ничего неизвестно.

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Отметим, что Хойберг был одним из лидеров лондонского клуба в прошлом сезоне, проведя 35 матчей в АПЛ, забив 4 гола и отдав 5 передач. В текущем сезоне при новом тренере команды Анге Постекоглу потерял место в старте, сыграв всего 44 минуты за три матча.

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