Рэшфорд - лучший игрок года по версии болельщиков

Маркус обошел в голосовании даже Холанда.

Маркус Рэшфорд получил приз от PFA, как лучший игрок по версии болельщиков.

Прошлый сезон стал лучшим в карьере для игрока МЮ по статистическим показателям. В 56 матчах во всех турнирах Маркус набрал 30 голов и 11 ассистов.

Англичанин часто решал в важных матчах и, возможно, это помогло ему обойти главного рекордсмена прошлого сезона Эрлинга Холанда, занявшего второе место в голосовании.

Далее идут Мартин Эдегор и Букайо Сака из Арсенала, а закрывает пятерку фанатских симпатий Кевин Де Брюйне.

Ранее, напомним, PFA назвала команду года в АПЛ.

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