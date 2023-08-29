Названа команда года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Обошлось без сюрпризов.
Ассоциация профессиональных футболистов выбрала команду года в АПЛ.
В целом, стоит признать, что обошлось без особых сюрпризов, команда почти полностью состоит из игроков Ман Сити и Арсенала.
Единственные, кому удалось прервать гегемонию двух клубов - Киран Триппьер и Харри Кейн.
Команда года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Вратарь: Аарон Рэмсдейл (Арсенал)
Защитники: Уильям Салиба (Арсенал, Рубен Диаш, Джон Стоунс (оба - Ман Сити), Киран Триппьер (Ньюкасл)
Полузащитники: Кевин Де Брюйне, Родри (оба - Ман Сити), Мартин Эдегор (Арсенал)
Нападающие: Букайо Сака (Арсенал), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Харри Кейн (Тоттенхэм)
Ранее также стали известны лучший игрок года и лучший молодой игрок года.
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