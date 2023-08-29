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Сака - лучший молодой игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов

Англичанин сумел победить в номинации, превзойдя некоторых отличных футболистов.
Вчера, 22:59
Букайо Сака / Getty Images
Букайо Сака / Getty Images

Вингер Арсенала Букайо Сака был признан лучшим молодым игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов.

Об этом было объявлено в социальных сетях ассоциации.

Сака победил в номинации, в которой также участвовали Мойзес Кайседо (Брайтон/Челси), Эван Фергюсон (Брайтон), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Габриэль Мартинелли (Арсенал) и Аарон Рэмзи (Астон Вилла/Бернли).

В прошлом сезоне Букайо Сака принял участие в 48 матчах за Арсенал во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, что Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси, не желая усиливать конкурента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсенал Лондон Букайо Сака

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