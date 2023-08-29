Сака - лучший молодой игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Вингер Арсенала Букайо Сака был признан лучшим молодым игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов.
Об этом было объявлено в социальных сетях ассоциации.
PFA Young Player of the Year. 🏆— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
Congratulations, @BukayoSaka87 👏#PFAawards #PFA50 @Arsenal pic.twitter.com/2IkkCLXDMh
Сака победил в номинации, в которой также участвовали Мойзес Кайседо (Брайтон/Челси), Эван Фергюсон (Брайтон), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Габриэль Мартинелли (Арсенал) и Аарон Рэмзи (Астон Вилла/Бернли).
В прошлом сезоне Букайо Сака принял участие в 48 матчах за Арсенал во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 11 результативными передачами.
Напомним, что Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси, не желая усиливать конкурента.
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