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Футбол

Арсенал отказался продавать своего полузащитника в Челси

"Канониры" не хотят усиливать своего прямого конкурента.
Сегодня, 17:53
Эмиль Смит-Роу / Getty Images
Эмиль Смит-Роу / Getty Images

В начале летнего трансферного окна Арсенал очень помог Челси, купив Кая Хаверца за 75 миллионов евро.

Как было объявлено ранее, "канониры" за оставшиеся дни хотят успеть продать игроков, на которых не рассчитывает Микель Артета.

Одним из таких считается Эмиль Смит-Роу. И "пенсионеры" хотели в ответ помочь своим соседям по городу, купив 23-летнего англичанина.

Как сообщает Daily Mail, сначала Арсенал изъявил готовность отпустить своего воспитанника на Стэмфорд Бридж, однако затем первое предложение "синих" было отклонено.

По информации источника, команда Александра Зинченко заявила второй стороне переговоров, что она не намерена усиливать своего прямого конкурента.

При этом существует вероятность, что предложение, превышающее трансферную стоимость игрока, может убедить Арсенал отпустить его (Transfermarkt оценивает Смита-Роу в 35 миллионов евро).

Также интересно то, что Челси готов включить в сделку одного из своих футболистов, если это поможет клубам прийти к согласию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Арсенал Лондон Эмиль Смит-Роу

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