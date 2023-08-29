Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов

Норвежскому бомбардиру не было равных по ходу всего прошлого сезона.

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов.

О решении самих игроков было объявлено в социальных сетях ассоциации.

Помимо Холанда, за данную награду боролись его одноклубники Кевин Де Брюйне и Джон Стоунз, а также Харри Кейн (Тоттенхэм) и два представителя Арсенала, Мартин Эдегор и Букайо Сака, ранее победивший в номинации "Лучший молодой игрок года".

Напомним, что в сезоне-2022/23, который стал для Эрлинга дебютным в футболке "горожан", 23-летний норвежец отметился 52 голами и 9 ассистами в 53 матчах во всех турнирах, попутно побив множество рекордов.

Он также помог Манчестер Сити сделать исторический требл, выиграв АПЛ, кубок Англии и Лигу чемпионов.

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