Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов
Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов.
О решении самих игроков было объявлено в социальных сетях ассоциации.
PFA Players’ Player of the Year. 🏆— Professional Footballers’ Association (@PFA) August 29, 2023
Congratulations, @ErlingHaaland 👏#PFAawards #PFA50 pic.twitter.com/vxKUrDRhjs
Помимо Холанда, за данную награду боролись его одноклубники Кевин Де Брюйне и Джон Стоунз, а также Харри Кейн (Тоттенхэм) и два представителя Арсенала, Мартин Эдегор и Букайо Сака, ранее победивший в номинации "Лучший молодой игрок года".
Напомним, что в сезоне-2022/23, который стал для Эрлинга дебютным в футболке "горожан", 23-летний норвежец отметился 52 голами и 9 ассистами в 53 матчах во всех турнирах, попутно побив множество рекордов.
Он также помог Манчестер Сити сделать исторический требл, выиграв АПЛ, кубок Англии и Лигу чемпионов.
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