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Холанд - лучший игрок года по версии ассоциации профессиональных футболистов

Норвежскому бомбардиру не было равных по ходу всего прошлого сезона.
Вчера, 23:33
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком года по версии ассоциации профессиональных футболистов.

О решении самих игроков было объявлено в социальных сетях ассоциации.

Помимо Холанда, за данную награду боролись его одноклубники Кевин Де Брюйне и Джон Стоунз, а также Харри Кейн (Тоттенхэм) и два представителя Арсенала, Мартин Эдегор и Букайо Сака, ранее победивший в номинации "Лучший молодой игрок года".

Напомним, что в сезоне-2022/23, который стал для Эрлинга дебютным в футболке "горожан", 23-летний норвежец отметился 52 голами и 9 ассистами в 53 матчах во всех турнирах, попутно побив множество рекордов.

Он также помог Манчестер Сити сделать исторический требл, выиграв АПЛ, кубок Англии и Лигу чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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