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Экс-игрок Реала вернется в Ла Лигу

Хамес будет выступать в стане Райо Вальекано.
Вчера, 22:59
Хамес Родригес / Getty Images
Хамес Родригес / Getty Images

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес решил вернуться в Европу после успешных выступлений на последнем Копа Америка.

Как сообщает Фабрицио Романо, Хамес станет игроком Райо Вальекано. Трансфер состоится на правах свободного агента.

Футболист подпишет контракт с испанским клубом на один сезон с возможностью продления еще на один.

Отметим, что на Копе Родригес отдал 6 ассистов и стал игроком турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Ла Лига Хамес Родригес

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