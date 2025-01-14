Бывшая звезда Реала продолжит карьеру в Мексике
Мексиканский Леон объявил о подписании колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
33-летний футболист пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента, ранее разорвав по обоюдному согласию сторон контракт с испанским Райо Вальекано, где провел первую часть нынешнего сезона.
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С мексиканским клубом игрок подписал трудовой договор до конца 2025 с возможностью продления еще на год.
De Colombia 🇨🇴 @jamesdrodriguez 🔟#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/rMFTM59NMT— Club León (@clubleonfc) January 14, 2025
𝐃𝐄𝐂𝐈𝐌𝐔𝐒 "𝐗"@jamesdrodriguez 🦁 pic.twitter.com/o98EwyTMsb— Club León (@clubleonfc) January 13, 2025
В этом сезоне колумбийский полузащитник принял участие в семи матчах Райо Вальекано во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
Напомним, ранее Хамес Родригес также выступал за Энвигадо, Банфилд, Порту, Монако, Реал, Баварию, Эвертон, Эр-Райян, Олимпиакос и Сан-Пауло.
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