Бывшая звезда Реала продолжит карьеру в Мексике

Хамес Родригес снова покинул Европу и подписал контракт со своим новым клубом.

Мексиканский Леон объявил о подписании колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

33-летний футболист пополнил состав своей новой команды в статусе свободного агента, ранее разорвав по обоюдному согласию сторон контракт с испанским Райо Вальекано, где провел первую часть нынешнего сезона.

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С мексиканским клубом игрок подписал трудовой договор до конца 2025 с возможностью продления еще на год.

В этом сезоне колумбийский полузащитник принял участие в семи матчах Райо Вальекано во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Напомним, ранее Хамес Родригес также выступал за Энвигадо, Банфилд, Порту, Монако, Реал, Баварию, Эвертон, Эр-Райян, Олимпиакос и Сан-Пауло.

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