Наполи в шаге от подписания замены Кварацхелии за 40 млн евро

Наполи близок к согласованию трансфера Карима Адейеми, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, что клуб ищет замену проданному в ПСЖ Хвиче Кварацхелии. Основным вариантом был Алехандро Гарначо, однако МЮ затребовал 70 млн евро.

После этого Наполи переключился на игрока Боруссии Карима Адейеми, и, как утверждает инсайдер, клубы сошлись на цене в 40 млн евро.

Сторонам осталось уладить последние детали трансфера, они вернутся к переговорам после предстоящих матчей в своих чемпионатах.

Ранее также сообщалось, что Брентфорд подписал звезду молодежного Евро.

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