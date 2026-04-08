Представители Карпат и ЛНЗ признаны лучшими тренером и игроком 22-го тура УПЛ

Франсиско Фернандес и Даниил Кравчук забрали награды по итогам матчей.

Украинская Премьер-лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТБ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили лучших тренера и игрока по итогам 22-го тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим тренером был признан испанский наставник Карпат Франсиско Фернандес, под руководством которого львовская команда одержала выездную победу над Динамо (1:0).

В топ-3 также вошли Виталий Пономарев, ЛНЗ которого разгромил 3:0 в гостях Кривбасс, и Олег Шандрук, Верес которого сыграл вничью 1:1 с Полесьем в Житомире.

Звания лучшего игрока удостоился герой матча в Кривом Роге между Кривбассом и ЛНЗ (0:3) Даниил Кравчук, отличившийся двумя голами.

В топ-5 вошли еще два автора дублей в этом туре - Эгиналду (Шахтер) и Матеус Амарал (Александрия), а также Бабукар Фаал (Карпаты) и Валентин Горох (Верес).

Кроме того, была представлена символическая сборная 22-го тура УПЛ.

Источник: УПЛ

