Представители Карпат и ЛНЗ признаны лучшими тренером и игроком 22-го тура УПЛ

Франсиско Фернандес и Даниил Кравчук забрали награды по итогам матчей.
Сегодня, 13:15       Автор: Игорь Мищук
Франсиско Фернандес / ФК Карпаты Львов

Украинская Премьер-лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТБ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили лучших тренера и игрока по итогам 22-го тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим тренером был признан испанский наставник Карпат Франсиско Фернандес, под руководством которого львовская команда одержала выездную победу над Динамо (1:0).

Читай также: Динамо потерпело домашнее поражение от Карпат

В топ-3 также вошли Виталий Пономарев, ЛНЗ которого разгромил 3:0 в гостях Кривбасс, и Олег Шандрук, Верес которого сыграл вничью 1:1 с Полесьем в Житомире.

Звания лучшего игрока удостоился герой матча в Кривом Роге между Кривбассом и ЛНЗ (0:3) Даниил Кравчук, отличившийся двумя голами.

В топ-5 вошли еще два автора дублей в этом туре - Эгиналду (Шахтер) и Матеус Амарал (Александрия), а также Бабукар Фаал (Карпаты) и Валентин Горох (Верес).

Кроме того, была представлена символическая сборная 22-го тура УПЛ.

Статьи по теме

Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Будкивский и Фаал сравнялись с Пономаренко на вершине Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Будкивский и Фаал сравнялись с Пономаренко на вершине
Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер увеличили отрыв от Полесья и Динамо на вершине Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер увеличили отрыв от Полесья и Динамо на вершине
"Не могу отпустить бокс": Фьюри отреагировал на критику отца из-за возобновления карьеры "Не могу отпустить бокс": Фьюри отреагировал на критику отца из-за возобновления карьеры
Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната Жирона озвучила неутешительную информацию о травме Ваната

Видео

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине

