Представители Карпат и ЛНЗ признаны лучшими тренером и игроком 22-го тура УПЛ
Украинская Премьер-лига вместе с ведущими, экспертами, комментаторами УПЛ ТБ и представителями ведущих спортивных СМИ Украины определили лучших тренера и игрока по итогам 22-го тура чемпионата.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим тренером был признан испанский наставник Карпат Франсиско Фернандес, под руководством которого львовская команда одержала выездную победу над Динамо (1:0).
Читай также: Динамо потерпело домашнее поражение от Карпат
В топ-3 также вошли Виталий Пономарев, ЛНЗ которого разгромил 3:0 в гостях Кривбасс, и Олег Шандрук, Верес которого сыграл вничью 1:1 с Полесьем в Житомире.
Звания лучшего игрока удостоился герой матча в Кривом Роге между Кривбассом и ЛНЗ (0:3) Даниил Кравчук, отличившийся двумя голами.
В топ-5 вошли еще два автора дублей в этом туре - Эгиналду (Шахтер) и Матеус Амарал (Александрия), а также Бабукар Фаал (Карпаты) и Валентин Горох (Верес).
Кроме того, была представлена символическая сборная 22-го тура УПЛ.
