Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Лондонский Арсенал накануне одержал минимальную гостевую победу над лиссабонским Спортингом (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Юный вингер "канониров" Макс Доуман в этой поединке вышел на поле на замену на 76-й минуте, став самым молодым игроком, который принял участие в четвертьфинальном матче главного еврокубка.

Английский футболист сыграл против Спортинга в возрасте 16 лет и 97 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал вингеру Барселоны Ламину Ямалю, который вышел на поле в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в возрасте 16 лет и 272 дней.

Max Dowman breaks another record 👶#UCL

Ответный матч между Арсеналом и Спортингом состоится в среду, 15 апреля.

