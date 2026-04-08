Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов

Макс Доуман превзошел достижение Ламина Ямаля.
Сегодня, 10:57       Автор: Игорь Мищук
Макс Доуман / Getty Images
Макс Доуман / Getty Images

Лондонский Арсенал накануне одержал минимальную гостевую победу над лиссабонским Спортингом (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Юный вингер "канониров" Макс Доуман в этой поединке вышел на поле на замену на 76-й минуте, став самым молодым игроком, который принял участие в четвертьфинальном матче главного еврокубка.

Читай также: Хавертц на последних минутах принес победу Арсеналу

Английский футболист сыграл против Спортинга в возрасте 16 лет и 97 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал вингеру Барселоны Ламину Ямалю, который вышел на поле в матче 1/4 финала Лиги чемпионов в возрасте 16 лет и 272 дней.

Ответный матч между Арсеналом и Спортингом состоится в среду, 15 апреля.

Статьи по теме

Хавертц на последних минутах принес победу Арсеналу Хавертц на последних минутах принес победу Арсеналу
Саутгемптон выбил Арсенал из Кубка Англии Саутгемптон выбил Арсенал из Кубка Англии
Атлетико Мадрид хочет подписать двух звезд Арсенала Атлетико Мадрид хочет подписать двух звезд Арсенала
Арсенал потерял ключевого вингера перед игрой в Кубке Англии Арсенал потерял ключевого вингера перед игрой в Кубке Англии

Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" обыграли Албанию в товарищеском матче
просмотров
Футбол сегодня: Барселона - Атлетико и ПСЖ - Ливерпуль в 1/4 финала Лиги чемпионов, матч Лиги Европы
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Франция возглавила список
просмотров
УПЛ: Эпицентр одолел Кудривку в заключительном матче 22-го тура
просмотров
Лига чемпионов: Барселона примет Атлетико, ПСЖ сыграет против Ливерпуля
просмотров

Последние новости

Украина13:15
Представители Карпат и ЛНЗ признаны лучшими тренером и игроком 22-го тура УПЛ
Украина12:40
Серхио Рамос пообщался с 13-летним украинским футболистом и напомнил миру о войне в Украине
Лига Европы12:00
Лига Европы: Брага сыграет первый матч с Бетисом в 1/4 финала
Лига Чемпионов11:56
"Мы остаемся в игре": Лунин отреагировал на поражении от Баварии
Бокс11:33
"Дело уже не в титулах": Фьюри назвал следующего соперника после ближайшего боя
Лига Чемпионов11:10
Лига чемпионов: Барселона примет Атлетико, ПСЖ сыграет против Ливерпуля
Лига Чемпионов10:57
Юный вингер Арсенала установил исторический рекорд в Лиге чемпионов
Европа10:28
Румыния приостановила поиск нового тренера для сборной в связи со смертью Луческу
Лига Чемпионов09:55
Лунин стал лучшим игроком Реала в матче с Баварией по версии статистического портала
Лига Чемпионов09:15
Лига чемпионов: превью 1/4 финала – ПСЖ будет принимать Ливерпуль, Барса снова сыграет с Атлетико
