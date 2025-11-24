iSport.ua
Эстерсунд готов к старту сезона. Опубликованы даты и гонки первого этапа

Кубок мира возвращается.
Вчера, 18:10       Автор: Валентина Чорноштан
Биатлон / Getty Images
Биатлон / Getty Images

ISPORT обнародовал расписание старта Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

Кубок мира по биатлону, первый этап. Эстерсунд, Швеция

29 ноября

  • 14:15 Эстафета, женщины
  • 17:55 Эстафета, мужчины

30 ноября

  • 15:00 Сингл-микст
  • 17:40 Смешанная эстафета

2 декабря

  • 16:30 Индивидуальная гонка, женщины

3 декабря

  • 16:30 Индивидуальная гонка, мужчины

5 декабря

  • 17:00 Спринт, женщины

6 декабря

  • 17:30 Спринт, мужчины

7 декабря

  • 14:15 Гонка преследования, женщины
  • 16:15 Гонка преследования, мужчины

