Очередная российская теннисистка обрела новый флаг

Бесфлажных спортсменок стало меньше.
Вчера, 15:27       Автор: Антон Федорцив
Камилла Рахимова / Getty Images
Камилла Рахимова / Getty Images

Россиянка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство. Уроженка Екатеринбурга будет представлять Узбекистан, сообщает официальный сайт федерации.

В данный момент узбекская теннисистка занимает 112-е место в рейтинге WTA. Рахимова автоматически станет новой первой ракеткой Узбекистана. Она опередит другую экс-россиянку – Марию Тимофееву.

Рахимова дебютировала на уровне тура в 2019 году. С тех пор она выиграла 1 титул WTA 125. В то же время узбекские функционеры назвали переход теннисистки "событием исторического масштаба".

К слову, украинка Ангелина Калинина вернется на корт во французском Лиможе.

