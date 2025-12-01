Очередная российская теннисистка обрела новый флаг

Россиянка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство. Уроженка Екатеринбурга будет представлять Узбекистан, сообщает официальный сайт федерации.

В данный момент узбекская теннисистка занимает 112-е место в рейтинге WTA. Рахимова автоматически станет новой первой ракеткой Узбекистана. Она опередит другую экс-россиянку – Марию Тимофееву.

Рахимова дебютировала на уровне тура в 2019 году. С тех пор она выиграла 1 титул WTA 125. В то же время узбекские функционеры назвали переход теннисистки "событием исторического масштаба".

К слову, украинка Ангелина Калинина вернется на корт во французском Лиможе.

