Следующая россиянка сбежала из-под нейтрального флага

Российская теннисистка Анастасия Потапова анонсировала смену спортивного гражданства. "Нейтралка" будет выступать под флагом Австрии в новом сезоне, сообщила спортсменка в Instagram.

"Рада объявить вам, что мое заявление на получение гражданства одобрено австрийским правительством. Австрия – это место, которое я люблю, невероятно гостеприимное, и где я чувствую себя как дома.

Мне нравится Вена, и я с нетерпением ожидаю, когда она станет моим вторым домом. В этой связи я с гордостью объявляю, что с 2026 года я буду представлять свою новую родину, Австрию, в своей профессиональной теннисной карьере", – написала Потапова.

Уроженка Саратова на взрослом уровне дебютировала в 2017 году. С тех пор она завоевала 3 титула WTA. Потапова поддержала запев ряда экс-соотечественниц (Грачева, Касаткина, Тимофеева), которые тоже сменили гражданство.

Напомним, недавно Камилла Рахимова решила выступать за Узбекистан вместо нейтрального флага.

