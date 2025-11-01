iSport.ua
Чикаго Буллз повторили достижение эпохи Джордана

Выдали лучший старт за почти 30 лет.
Сегодня, 10:39       Автор: Валентина Чорноштан
Чикаго впервые с сезона-96/97 одержал пять побед в пяти матчах на старте регулярного чемпионата, сообщает ESPN.

В ночь на субботу, 1 ноября, Чикаго обыграл Нью-Йорк со счетом 135:125. Эта победа стала для "быков" пятой подряд.

Добавим, что сейчас Чикаго остается единственной командой Восточной конференции, которая еще не проигрывала.

За всю историю клуба это лишь третий случай, когда Буллз начали сезон с пяти побед подряд.

В последний раз на старте чемпионата Чикаго был без поражений еще во времена Майкла Джордана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Чикаго Буллз

